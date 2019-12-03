Жители Самары планируют худеть после новогодних застолий
3 декабря 2019 10:55
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У жителей Самары, как и у остальных россиян, желание начать новую жизнь и привести себя в форму чаще всего появляется после нового года, выяснили эксперты Авито. В целом по стране пик спроса на спортивные товары и услуги отмечен в январе – на 72% больше среднегодового значения. В Самаре средняя стоимость спортивных товаров составляет 8 500 рублей, а услуги тренера обойдутся в среднем в 1 000 рублей.
В 2019 году большинство россиян решили отложить тренировки до праздников и привести себя в форму после новогодних каникул. Второй пик интереса к услугам тренеров наблюдался во время подготовки к пляжному сезону: в этом году россияне чаще всего искали тренеров в январе и в июне, в другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась.
Место запроса «тренер» в рейтинге поисковых запросов в 2019 году, вся Россия
В январе россияне также начинают активно интересоваться услугами в сфере фитнеса – в этот месяц зафиксирован пик спроса на занятия по разным видам спорта и танцам. В самом начале 2019 года он составлял 172% от среднегодового.
При этом, как показало исследование, к лету интерес россиян на эти услуги падает: в июне 2018 года он составлял 56% от среднегодового, в июне 2019 - 93% от среднегодового. Осенью спрос на тренировки вновь начинает расти. Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги.
Что касается спроса на спортивные товары, он изменяется более плавно в течение года, однако один из пиков также приходится на новогодние праздники. В январе 2019 года спрос составлял 122% от среднегодового, это один из самых высоких показателей за рассматриваемый период.
Чаще всего россияне пытаются привести себя в форму с помощью тренеров, средняя стоимость услуг которых по стране составляет примерно 1 600 рублей.
Самара оказалась на 8-м месте в рейтинге по доступности услуг тренеров: средняя цена в городе составила 1 000 рублей.
Дороже всего оправиться от новогодних застолий будет жителям Москвы, где услуги тренеров стоят максимально - в среднем 2 110 рублей, Новосибирска (1 940 рублей) и Воронежа (1 870 рублей). Доступнее всего занятия, чтобы прийти в форму, в Перми (800 рублей), Челябинске (810 рублей) и Ульяновске (870 рублей).
Наибольший спрос на услуги тренеров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отмечен в Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону. И только жители Тюмени, Тольятти, Ижевска и Ульяновска редко испытывают потребность привести себя в форму под присмотром наставника, в этих городах интерес к услугам тренеров наименьший из всех рассматриваемых городов.
Что касается спортивных товаров, на них россияне меньше всего возлагают надежды. Среди 23 рассматриваемых крупнейших городов только в Москве и Санкт-Петербурге отмечен высокий спрос на тренажеры и товары для фитнеса. В остальных городах интерес к ним значительно ниже, наименьший спрос зафиксирован в Тольятти.
По самой высокой цене спортивные товары продают в Краснодаре (44 000 рублей), Казани (чуть более 40 000 рублей) и Ростове-на-Дону (24 300 рублей).
В Самаре средняя цена тренажеров и товаров для фитнеса составляет около 8 500 рублей.
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