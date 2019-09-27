Жители Самары хотят дожить 84,2 года
27 сентября 2019 11:39
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Самарцы хотели бы доживать до 84,2 года, выяснил НПФ Сбербанка. Это примерно на 3 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране. Дольше всех в России хотели бы жить москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).
В среднем по России желаемая продолжительность жизни составляет около 87 лет. Это значительно дольше нынешней средней продолжительности жизни – 73,7 года - по данным Минздрава за первое полугодие 2019 года. Дело не ограничивается одними пожеланиями: ради долголетия граждане готовы вести здоровый образ жизни. Для обеспечения достойного уровня после завершения карьеры россиянам также надо менять инвестиционное поведение.
Исследование, посвященное оценке желаемой продолжительности жизни, проводилось методом социологического опроса в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек весной и летом 2019 года. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считали бы «нормальной». Исследование показало, что в среднем россияне хотели бы доживать до 86,7 года. Медианное значение желаемой продолжительности жизни несколько ниже и составляет 81,9 года.
Чтобы продлить период активного долголетия, 64% россиян уже сейчас заботятся о здоровье. Так, 31% самарцев более или менее регулярно занимаются спортом или фитнесом, еще 63% горожан придерживаются диет, правильного питания и стараются вести здоровый образ жизни (Самара входит в ТОП-10 самых здоровых российских городов), а 14% самарцев хотели бы избавиться от вредных привычек - курения и злоупотребления алкоголем.
Однако только крепкого здоровья для активного долголетия недостаточно.
Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка:
«Россиянам уже сейчас нужно менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры. Для этого есть разные варианты, в том числе программы негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, индивидуальный пенсионный план от НПФ Сбербанка позволяет копить в комфортном режиме: достаточно откладывать 2-4% в течение 25-30 лет, чтобы после 60 лет продолжить получать 80-100% от нынешней зарплаты. Сегодня пожилые люди в основном используют примитивные инвестиционные инструменты, не дающие должной защищенности, - наличные или депозиты. Для высокой защищенности во время долгой жизни нужны более совершенные инструменты защиты уровня жизни, гарантирующие, что деньги не кончатся, - негосударственное пожизненное пенсионное обеспечение».
Фото pixabay.com
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