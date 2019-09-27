Жители Самары хотят дожить 84,2 года

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Самарцы хотели бы доживать до 84,2 года, выяснил НПФ Сбербанка. Это примерно на 3 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране. Дольше всех в России хотели бы жить москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет).В среднем по России желаемая продолжительность жизни составляет около 87 лет. Это значительно дольше нынешней средней продолжительности жизни – 73,7 года - по данным Минздрава за первое полугодие 2019 года. Дело не ограничивается одними пожеланиями: ради долголетия граждане готовы вести здоровый образ жизни. Для обеспечения достойного уровня после завершения карьеры россиянам также надо менять инвестиционное поведение.Исследование, посвященное оценке желаемой продолжительности жизни, проводилось методом социологического опроса в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек весной и летом 2019 года. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считали бы «нормальной». Исследование показало, что в среднем россияне хотели бы доживать до 86,7 года. Медианное значение желаемой продолжительности жизни несколько ниже и составляет 81,9 года.Чтобы продлить период активного долголетия, 64% россиян уже сейчас заботятся о здоровье. Так, 31% самарцев более или менее регулярно занимаются спортом или фитнесом, еще 63% горожан придерживаются диет, правильного питания и стараются вести здоровый образ жизни (Самара входит в ТОП-10 самых здоровых российских городов), а 14% самарцев хотели бы избавиться от вредных привычек - курения и злоупотребления алкоголем.Однако только крепкого здоровья для активного долголетия недостаточно., директор по развитию НПФ Сбербанка:«Россиянам уже сейчас нужно менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры. Для этого есть разные варианты, в том числе программы негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, индивидуальный пенсионный план от НПФ Сбербанка позволяет копить в комфортном режиме: достаточно откладывать 2-4% в течение 25-30 лет, чтобы после 60 лет продолжить получать 80-100% от нынешней зарплаты. Сегодня пожилые люди в основном используют примитивные инвестиционные инструменты, не дающие должной защищенности, - наличные или депозиты. Для высокой защищенности во время долгой жизни нужны более совершенные инструменты защиты уровня жизни, гарантирующие, что деньги не кончатся, - негосударственное пожизненное пенсионное обеспечение».Фото pixabay.com