Жители Самарской области забыли о документах на недвижимость

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В основном, это правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались невостребованными. Кадастровая палата разъяснила, где хранятся забытые документы на недвижимость и как можно их получить.Сегодня все действия по вопросам недвижимости граждане совершают, в основном, через многофункциональные центры. В МФЦ принимают документы для учетно-регистрационных действий и выдают подтверждающие бумаги по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности. Причём всегда чётко обозначаются и соблюдаются сроки, когда человек может подойти за готовыми документами. Отслеживать готовность документов можно онлайн, кроме того, многие отделения МФЦ отправляют смс-напоминания о необходимости забрать документы.Как рассказывает Тамара Наумова, начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области, готовые документы на недвижимость хранятся в МФЦ в течение месяца, а затем отправляются в архив Кадастровой палаты.С января по октябрь 2019 года в архиве скопилось уже более 19 тысяч «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость. Половина из них это договоры купли-продажи и договоры дарения.«Надо иметь в виду, что такие документы могут срочно понадобиться людям, например, для продажи собственности или подачи налоговой декларации. Именно поэтому каждому владельцу недвижимости необходимо хранить оригиналы важных бумаг у себя», - говорит Тамара Наумова.30 % забытых бумаг составляют банковские закладные. Оставшаяся доля невостребованных документов приходится на акты передачи, договоры ипотеки, уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета, оригиналы межевых и технических планов и прочее.Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Самарской области можно в обратном порядке – через МФЦ. Также собственник может обратиться в территориальный отдел Кадастровой палаты по Самарской области по месту нахождения МФЦ, предъявить расписку и заполнить бланк заявления о выдаче невостребованных бумаг. Жителям Самары и Волжского района обращаться необходимо в центральный офис регионального филиала по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1. Документы выдаются бесплатно. Также можно воспользоваться функцией курьерской доставки документов, которая пользуется спросом у жителей региона, за десять месяцев этого года адресатам доставлено свыше 1300 пакетов. Оформить курьерскую доставку можно по телефону 8(846) 200 50 28 ( доб. 2).