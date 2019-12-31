Жители Красноглинского района Самары получили отремонтированный ДК

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Событие состоялось в рамках национального проекта «Культура».



30 декабря 2019 года, в канун Нового года, жители Красноглинского района г.о. Самара получили грандиозный подарок в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта и реставрации Дома культуры «Октябрь». Участниками события стали первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, представители общественных организаций и объединений, жители пос. Мехзавод.



ДК «Октябрь» был построен в 1953 году одним из предприятий Красноглинского района. Когда-то красивое и величественное здание за время 90-ых годов заметно обветшало, и находиться в нём было небезопасно. Чтобы совсем не потерять здание, в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова, тогда мэра города, Дом культуры стал муниципальным.



Пока готовился проект реконструкции, изыскивалось финансирование, жители посёлка регулярно обращались с просьбой восстановить объект культуры, вернуть его людям.

Настоящее возрождение «Октября» началось в 2018 году. Из бюджета Самарской области и города Самары были направлены значительные средства на ремонт и оснащение Дома культуры.

К реставрационным работам и ремонту приступили в начале 2019 года. Самарским художникам и реставраторам по архитектурному проекту первой половины прошлого века, фото и воспоминаниям людей удалось воссоздать облик ДК как снаружи, так и внутри. Куполообразный потолок, расписанный в стиле позднего сталинского ампира, хрустальные люстры, цветовое оформление стен и изумрудные колонны делают его архитектурный ансамбль уникальным.



Концертный зал ДК теперь имеет современное оборудование и рассчитан на 400 зрительских мест. В родные стены вернулись многочисленные творческие коллективы и кружки.

«Это место центр притяжения нескольких поколений жителей посёлка Мехзавод. Более шестидесяти лет здесь проходили все значимые мероприятия – от приёма в пионеры, школьных линеек до торжественных собраний и государственных праздников. «Октябрь» сегодня – современная творческая площадка, на которой я уверен, будут проводиться праздничные мероприятия, театрализованные представления и концертные программы, организованные и местными коллективами, и гостями нашего города и области», - подчеркнул В. Кудряшов.

Как отметила глава города Е. Лапушкина, в рамках национального проекта «Культура» в Самаре в следующем году начнутся работы по ремонту Дворца культуры на площади им. Кирова. Уже получена положительная экспертиза на проект реставрации.



