Жителей Самарской области ждут дождливые выходные

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В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, погода будет теплой и облачной. Днём в субботу воздух прогреется до 24 °C, а в воскресенье – лишь до 20 °C. Ночью на выходных обещают от 10 °C до 18 °C, сообщает Приволжское УГМС.При этом будет ветрено, местами порывы до 20 м/с. По всей области ожидается дождь, местами возможна гроза.Фото: pixabay.com