Жителей Самарской области снова ожидает гроза

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 11 августа до 19 часов 12 августа в большинстве районов Самарской области прогнозируется небольшой и умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 С°, днем 12-17 С°.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото: pixabay.com