Житель Тольятти погасил долг по коммунальным платежам, после того как не смог оформить квартиру в наследство

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В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки В. задолженности по коммунальным платежам в размере 130 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы установили, что у должницы денежные средства на счетах отсутствуют, но в собственности имеется квартира. Работники службы направили постановление в регистрирующие органы о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества гражданки. В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что должница умерла.Судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер, направленный на установление наследника, которому было сообщено о задолженности, однако к погашению долга он так и не приступил.При оформлении наследства наследник столкнулся с запретом на регистрационные действия в отношении квартиры, что побудило его обратиться в отдел судебных приставов и незамедлительно погасить задолженность.