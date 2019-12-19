Житель Самарской области погасил долг перед государством, чтобы зарегистрировать машины
19 декабря 2019 10:34
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В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина М. налогов в размере почти 60 тысяч рублей.
За гражданином М. зарегистрировано несколько единиц автотранспортного средства, в отношении которых в рамках исполнительного производства наложен запрет на регистрационные действия. Также, в связи с неисполнением требования исполнительного производства в добровольный срок, в отношении мужчины вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 4 тысяч рублей.
В ходе совершения исполнительных действий судебными приставами было установлено место нахождения транспортных средств. Должностными лицами Службы судебных приставов совершен выход с целью составления акта описи и ареста автомобилей гражданина М.
Должник, чтобы не лишиться своего имущества, оплатил долг по налоговым платежам в размере почти 60 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 4 тысяч рублей в полном объеме.
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