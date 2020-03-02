Житель Самарской области обратился в суд по поводу новых окон
2 марта 2020 09:38
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Гражданин В., решив сменить окна в своей квартире, обратился к специалистам, занимающимся данными видами работ. Однако результат мужчину не устроил и заставил его обратиться в суд.
Мировым судьей принято решение о взыскании с предпринимателя, занимающегося монтажом окон, в пользу потребителя, пострадавшего от некачественного предоставления услуг, 45 тысяч рублей. Исполнительный документ для исполнения решения суда поступил в отдел судебных приставов Кинельского района Самарской области.
Должник неоднократно вызывался на прием, где мужчине разъяснялись его обязанности по исполнению решения суда о возмещении морального и материального ущерба своему клиенту. Также судебным приставом-исполнителем в отношении предпринимателя вынесено постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. После принятия данных мер должник, который собирался лететь в скором времени за границу, полностью оплатил задолженность.
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