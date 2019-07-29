Житель Новокуйбышевска оплатил долг по кредиту после того, как его не пустили за границу

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В отделе судебных приставов г. Новокуйбышевска в отношении гражданина А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере почти 540 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был принят комплекс мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации и запрет на регистрационные действия в отношения его автотранспортного средства. Однако мужчина продолжал игнорировать требования исполнительного документа и не пытался погасить задолженности.Оплатить задолженность гражданину А. пришлось, когда он собрался провести отпуск за границей. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации напомнил мужчине о его обязательствах и побудил полностью погасить всю сумму задолженности.Исполнительное производство в отношении него было окончено, а запреты сняты.Всего же за 6 месяцев 2019 года работниками Управления ФССП России по Самарской области было вынесено почти 64 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении должников.