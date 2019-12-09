Железнодорожники Самарского региона Куйбышевской железной дороги провели акцию "Внимание, переезд!"

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В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали проходит месячник «Внимание, переезд!». В рамках месячника на 1118 км станции Смышляевка, одном из самых оживленных железнодорожных переездов Самарского региона КбшЖД, железнодорожники совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Самара провели информационно- разъяснительные беседы с водителями по правилам дорожного движения.В ходе акции водителям напомнили правила пересечения железнодорожных путей, вручили порядка 200 памяток и сувенирной продукции в виде ароматизаторов для автомобиля, собрали 150 гарантийных обязательств.За 11 месяцев 2019 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали по вине водителей допущено 19 столкновений с железнодорожным подвижным составом (за аналогичный период прошлого года – 14). В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе один со смертельным исходом. Наибольшее количество ДТП зафиксировано на переездах Самарского региона Куйбышевской железной дороги - 9 случаев, из них шесть в границах городского округа Тольятти: 18 км перегона Химзаводская - Тольятти - три случая ДТП, 2 км перегона Жигулевское Море - Химзаводская - два случая, 109 км станции Жигулевское Море – один случай.Сотрудники Куйбышевской железной дороги уделяют особое внимание мероприятиям по профилактике ДТП на переездах и призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не рискуйте своей жизнью и жизнями пассажиров автомобиля, поезда и работников железнодорожного транспорта. Будьте бдительны при пересечении железнодорожных путей, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения! Элементарная внимательность сохранит жизни!