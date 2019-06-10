Юные инспекторы дорожного движения Самарской области - в десятке лучших

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В конкурсе приняли участие 340 детей в возрасте 10-12 лет из 85 регионов. Во время состязаний юные инспекторы показали хорошее знание Правил дорожного движения, владение техникой маневрирования на велосипеде, умение ориентироваться в условиях импровизированного автогородка и ездить без нарушений по дорогам города, продемонстрировали отличные навыки оказания первой медицинской помощи, хорошее.Самарскую область представляли ученики МБУ школы №58 и 89 г. Тольятти. Команда показала высокий уровень подготовки и вошла в десятку лучших команд в конкурсе «Знатоки правил дорожного движения» (заняв 7 призовое место).Команды от Самарской области принимают участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» с 1989 года. В прошлом году они заняли 28 место.