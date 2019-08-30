Ярким флэш-мобом отметили День рождение мотоцикла в Самаре

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Госавтоинспекция, помимо выполнения нормативно-правового регулирования вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения, выполняет множество функций, одна из которых - профилактика. Прежде всего, это предупреждение дорожных аварий и административных правонарушений.Современный ритм жизни и технический прогресс выводят пропаганду безопасности дорожного движения на новый уровень. Сотрудники Госавтоинспекции принимают участие в разнообразных сферах деятельности общества, привлекают всевозможные структуры и приурочивают свои профилактические мероприятия к знаменательным дням.29 августа 1885 года принято считать Днем рождения мотоцикла (этим днем датируется патент на мотоцикл). Любители проехать «с ветерком» уважительно относятся к данному Дню и считают его своим личным праздником.Чтобы обратить внимание на проблему дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, сотрудники региональной Госавтоинспекции впервые организовали яркий флэш-моб в честь Дня рождения мотоцикла.На большой и красивой парковочной площадке стадиона «Самара Арена», сотрудники Госавтоинспекции встретились с мотоциклистами. Среди приглашенных были как простые любители мото, так и представители байк-клубов и различных мото-движений.Автоинспекторы поприветствовали всех собравшихся, пожелали здоровья и безопасности, отметив, что мотоциклистов всегда отличала воля характера и сила духа.На праздничное мероприятие был приглашен представитель клуба Российской Футбольной Премьер Лиги «Крылья Советов», который поздравил мотоциклистов и подарил пригласительные билеты на матч.Также в этот день на праздник приехали специально обученные сотрудники ДПС, которые управляют мощными и скоростными патрульными мотоциклами марки BMW. Автоинспекторы пообщались с мотоциклистами, поделились мнениями по поводу своих «железных коней» и рекомендовали всегда соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и не пренебрегать экипировкой и мотошлемом.Воодушевленные мотоциклисты выстроились в схематический мотоцикл, затем совершили несколько мототрюков, которые с высоты заснял квадрокоптер. Рядом с архитектурным куполом величественного стадиона, получились красивые кадры, которые были подарены на память о встрече всем присутствующим, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.