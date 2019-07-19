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Новости /  Общество /  Социум  

Яндекс хочет следить за пользователями, чтобы узнать их зарплату

19 июля 2019 12:28
11
Яндекс хочет следить за пользователями, чтобы узнать их зарплату
Запатентована соответствующая программа.

Яндекс запатентовал систему, которая определяет доход пользователей на основе их профессии. Эти данные можно использовать для более точной настройки рекламы.

В патенте под названием «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства» описываются алгоритмы по которым определяется профессия пользователя. Для этого Яндекс предлагает следить за местоположением устройства, отслеживать используемые приложения и слушать окружающие звуки.

В патенте упоминается пять профессий: таксист, курьер, художник, строитель и официант.

Зная род занятий пользователя, можно определить его зарплату по средней в регионе.

Данные компания может собирать через свои приложения, например, Яндекс.Такси, Яндекс.Карты, Яндекс.Почта, и Яндекс.Деньги.

В пресс-службе Яндекса не стали отвечать на вопрос о том, использует ли компания этот патент. Представитель Яндекса лишь отметил, что не все изобретения применяются в реальной жизни, пишет iphones.ru.


Фото: pixabay.com
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Комментарии



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