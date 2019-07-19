Яндекс хочет следить за пользователями, чтобы узнать их зарплату
19 июля 2019 12:28
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Яндекс запатентовал систему, которая определяет доход пользователей на основе их профессии. Эти данные можно использовать для более точной настройки рекламы.
В патенте под названием «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства» описываются алгоритмы по которым определяется профессия пользователя. Для этого Яндекс предлагает следить за местоположением устройства, отслеживать используемые приложения и слушать окружающие звуки.
В патенте упоминается пять профессий: таксист, курьер, художник, строитель и официант.
Зная род занятий пользователя, можно определить его зарплату по средней в регионе.
Данные компания может собирать через свои приложения, например, Яндекс.Такси, Яндекс.Карты, Яндекс.Почта, и Яндекс.Деньги.
В пресс-службе Яндекса не стали отвечать на вопрос о том, использует ли компания этот патент. Представитель Яндекса лишь отметил, что не все изобретения применяются в реальной жизни, пишет iphones.ru.
Фото: pixabay.com
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