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Новости /  Общество /  Социум  

Выставка исторических документов из фондов Госархивов расскажет о промышленном развитии губернии

9 января 2020 12:41
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Выставка исторических документов из фондов Госархивов расскажет о промышленном развитии губернии
Охвачен период более чем вековой.

К Дню Самарской губернии 14 января 2020 года в 11.00 в Историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская,131 (ТЦ «Гудок») состоится торжественное открытие выставки документов «От ветряных мельниц до космических кораблей. Страницы индустриального развития в XIX – XX веках».
Историко-документальная составляющая экспозиции представлена документами из фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, Российского государственного архива в г. Самаре.

Документы, представленные на выставке, отражают промышленное развитие губернии за более чем вековой период - со второй половины XIX века и до конца 80-х годов ХХ века.
В экспозицию включены документы и фотографии по истории становления промышленности, среди них прошения купцов о строительстве мастерских, проекты, чертежи салотопенного, свечного, мыловаренного заводов, фотографии самарских промышленников (Бенке Г., Вакано А. и др.), крупнейших предприятий (Жигулевский пивоваренный, Трубочный заводы), а также мельниц и хлебных амбаров.

На выставке представлены документы о ходе индустриализации в Средневолжском крае в 30-е годы XX века, о строительстве и становлении заводов (Карбюраторный, Сажерез, КИНАП), первых буровых Ставропольского нефтепромысла и др. Отдельные блоки документов посвящены работе предприятий в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), а также послевоенному промышленному развитию Куйбышевской области – строительству Волжской ГЭС, Металлургического завода, АвтоВАЗа, нефтехимических предприятий (Куйбышевский, Новокуйбышевский НПЗ, Тольяттиазот, Новокуйбышевский завод синтетического спирта) и др.

В качестве экспонатов представлены подлинники и копии документов, посвященных участию куйбышевских предприятий в создании космической техники. Среди них уникальные документы – письма Главного конструктора С.П.Королева о работе завода «Прогресс» и разработке «лунной» ракеты Н-1.
На торжественное открытие выставки приглашены представители областных органов власти, научной и культурной общественности, ветераны самарских предприятий.
Выставка будет работать с 14 января 2020 года с 11-00 до 19-00, ежедневно, кроме понедельника. Для посетителей выставки будут проводиться обзорные экскурсии.


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Комментарии


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На конец ноября 2019 года в Самарской области насчитывалось 72,7 тыс. безработных. В октябре этот показатель был заметно ниже — 69,2 тыс. человек.
Безработица в Самарской области пошла в гору
На конец ноября 2019 года в Самарской области насчитывалось 72,7 тыс. безработных. В октябре этот показатель был заметно ниже — 69,2 тыс. человек.  Социум
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9 января 2020  12:41
Выставка исторических документов из фондов Госархивов расскажет о промышленном развитии губернии
Выставка исторических документов из фондов Госархивов расскажет о промышленном развитии губернии
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