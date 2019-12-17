Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет 20 декабря

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В пятницу, 20 декабря 2019 года, судебные приставы Самарской области проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах».В рамках мероприятия работники Управления ФССП России по Самарской области проведут встречи с гражданами на территории предприятий и учреждений региона. Кроме того, судебные приставы проинформируют о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» граждан, отправляющихся в путь с автобусного и железнодорожного вокзалов.Также в ведущих ВУЗах региона судебными приставами будут проведены лекции о необходимости проверки себя на наличие задолженности, а также рассказано о последствиях накопления долгов, таких как, к примеру, ограничение в праве выезда за пределы страны.Акция «Узнай о своих долгах» направлена на информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов. В рамках мероприятия жителям региона будет предоставлена возможность в доступной форме проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств». При необходимости должностные лица Управления дадут консультации по вопросам, входящим в компетенцию Службы. В рамках акции судебные приставы посетят заводы, предприятия и учреждения, а также места массового скопления граждан.Такой формат общения позволяет гражданам получить всю необходимую информацию в доступной форме в удобное время.