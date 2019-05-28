Всероссийская акция «Судебные приставы — детям» стартовала

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На протяжении недели судебные приставы региона будут проводить мероприятия направленные на взыскание алиментов, проверку бухгалтерий, привлечению должников к административной и уголовной ответственности.Начиная с понедельника на всей территории Российской Федерации стартует информационная акция «Судебные приставы — детям». Работники Службы Самарской области в течение недели будут усиленно отрабатывать вопросы защиты прав детей, взыскания алиментов, предоставления жилья детям — сиротам. Также в рамках акции запланирован ряд благотворительных мероприятий, одним из которых является мастер-класс по росписи гипсовых фигурок для детей, который пройдет в среду в одном из отделений органов опеки и попечительства г. Самары.Информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена к международному Дню защиты детей и проходит единовременно во всех субъектах Российской Федерации России в период с 27.05.2019 по 01.06.2019.