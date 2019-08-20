Впервые в Самарском зоопарке получили потомство от удавов

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Впервые в Самарском зоопарке удавы дали потомство! 24 июля на свет появились 15 очаровательных змеек.Обыкновенный удав может достигать в длину 4 м. В отличии от питонов, самки удавов яйцеживородящие, они не откладывают яйца и не охраняют кладку. Беременностьдлится до 150 дней, малыши при рождении весят всего лишь 70 гр. В некоторых странах этих рептилий содержат дома вместо кошек, чтобы они оберегали дом отгрызунов.Заведующий отделом «Акватеррариум» Балтушко Андрей расскажет посетителям о биологических особенностях этих змей – почему их называютложноногими, что значит «яйцеживородящие» и многое другое.Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:27 августа 2019 с 13:00 до 14:00Цена: 150 - 300 руб6+