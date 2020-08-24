Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss

В воскресенье, 6 сентября состоится фестиваль Basket Sunday.
На территории парковки торгового комплекса "Космопорт" состоится турнир по стритболу, а также концерт с участием команды ALL STARS, в состав которой войдут хип-хоп исполнители Леван Горозия и Карандаш, а также музыкант, комик, ведущий подкаста на Youtube Сергей Мезенцев. Вести шоу будет самопровозглашённый владыка русского рэпа и по совместительству один из самых популярных российских видеоблогеров Big Russian Boss.
Вход свободный. Начало турнира в 10:00.
Заявить свою баскетбольную команду на турнир и побороться за награды могут все желающие в возрасте от 18 лет, совершенно бесплатно. Для этого нужно отправить заявку на почту basketsunday@yandex. ru с указанием названия команды, количеством и ФИО участников (не больше четырех), номером телефона представителя.
"Все матчи пройдут на стритбольных площадках 3×3 при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Проход болельщиков на трибуну будет осуществляться по квоте 10% от общего количества зрительских мест и при соблюдении социальной дистанции. В день события волонтеры раздадут маски участникам матчей, а также зрителям на трибуне. Проход будет осуществляться только через входные группы после замера температуры инфракрасными градусниками и обработки рук санитайзерами", - рассказали организаторы.
Также все желающие смогут увидеть все матчи и концерт в официальных пабликах "Вконтакте" ТРК "Космопорт" и "Basket Sunday" - там планируют вести онлайн-трансляцию с комментариями, пишет Самру.ру.
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