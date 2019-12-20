Вопросы безопасности на водных объектах в зимний период обсудили в Самаре
20 декабря 2019 13:11
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В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция на тему «Осторожно: тонкий лед», в которой приняли участие специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы, касающиеся опасности выхода на неокрепший лед, способах спасения провалившегося под лед человека, статистике происшествий и др.
Тем, кто новогодние каникулы планирует посвятить рыбалке или пешим прогулкам у реки, важно знать правила поведения на льду, сообщает облМЧС.
Ни для кого не секрет, что выход на непрочный лед может привести к трагедии, но любителей подледного лова это не останавливает.
— Лед еще тонкий, встал только на малых реках и на закрытых водоемах, — говорит старший госинспектор Сергей Викторович Тюлькин. — Волга чистая, река Самара местами тоже чистая ото льда. Но люди уже выходят, рыбачат, хотя сейчас это крайне опасно. Даже если корка кажется прочной, надо помнить, что река — это всегда течение, лед может подмыть с нижней стороны, и этого не будет видно.
— Самая активная рыбалка начнется в январе, — добавляет госинспектор Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Александр Николаевич Сафронов. — В ночное время клюет налим. Вся Волга будет усыпана рыбаками. Казалось бы, рядом полынья, опасность. Но многих, если хороший клев, это не останавливает. Несколько лет назад был случай: в ночь человек выехал на снегоходе, но до места рыбалки не добрался. Его потом вместе с «Бураном» вырубали изо льда. Нужно ходить, ездить и рыбачить только в тех местах, где вы наверняка знаете, что лед толстый.
С начала декабря произошло уже несколько происшествий с провалом людей под лед. Три из них, к сожалению, со смертельным исходом. В конце ноября удалось спасти троих рыбаков, которых унесло на льдине в районе Тольятти, благодаря вовремя подоспевшим спасателям. Но все могло закончиться намного печальнее.
В условиях «температурных качелей», когда происходят неоднократные переходы температур с плюсовых на минусовые, лед становится непрочным, а выход на него опасным для жизни. По словам спасателей, безопасным для одного человека считается толщина льда не менее 7 сантиметров, для группы людей - от 15 сантиметров и больше. А для того, чтобы по замерзшему водоему смог перемещаться автомобиль, - не менее 20.
Любителям рыбалки необходимо дождаться, пока толщина льда увеличиться до 10 см.
— Специалисты спасательных станций, государственные инспекторы постоянно делают замеры, информацию эту можно узнать в интернете, — рассказывает Тюлькин. — Самыми опасными местами считаются те, где есть течение. Либо где ручьи впадают в малые реки. Надо также избегать участков, где растут трава, камыш, деревья. Там лед хуже схватывается.
Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком.
Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям Самары и области не выходить на непрочный лед водоемов, быть крайне внимательными и соблюдать меры безопасности! Не стоит рисковать жизнью ради сомнительного улова. Особое внимание уделите детям, не разрешайте им гулять вблизи водоемов, расскажите об опасности, которую таит в себе выход на тонкий лед.
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