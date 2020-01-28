«Волжане СамГТУ» представят Самарскую область в высшей лиге КВН

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Ежегодно на фестиваль съезжаются более 500 команд со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. С него начинается сезон игр КВН. Каждая команда представляет свое конкурсное выступление, на основе которого получает право участвовать в играх лиг разного статуса, от учебных до телевизионных. Помимо конкурсной программы на фестивале проходят различные мастер-классы и обучающие семинары.В этом году Самарскую область на фестивале представляли оргкомитет Движения «Самарский КВН», а также 15 команд КВН.По итогам фестиваля команды получили право участвовать в сезоне 2020 г. в лигах различного статуса. Три команды попали в телевизионные лиги КВН:Команда КВН «Волжане СамГТУ» – Самарский государственный технический университет – Высшая лига, г. Москва.Команда КВН «Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – Первая лига КВН, г. Уфа.Команда КВН «Тронулись» – Самарский государственный университет путей сообщения – Международная лига КВН, г. Минск.Команды «2х2» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, «Юмор, смех, задор» – г. Тольятти и «Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть» получили «повышенный рейтинг», что дает им право принять участие в сезоне одной из десяти «Центральных лиг КВН».По итогам фестиваля Лига КВН «САМАРА» сохранила свой статус – официальной лиги Международного Союза КВН.