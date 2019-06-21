Волонтеры Победы зажгут «свечи памяти» в Самарской области
21 июня 2019 11:09
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22 июня в день начала Великой Отечественной войны, в память о павших предках более 500 волонтеров Победы в 20 муниципальных образованиях Самарской области организуют Всероссийскую акцию «Свеча памяти».
В 2019 году центральной точкой акции движения «Волонтеры Победы» в регионе станет город Новокуйбышевск. В программе акции творческий вечер, где вместе с коллективами МУ «Дом молодежных организаций» любой желающий может прочитать стихотворение в память о погибших. Затем все участники в знак памяти и скорби вместе с ветеранами зажгут «Свечи памяти» и возложат цветы к Мемориалу "Вечный огонь".
Адрес места проведения центральной акции: г.о. Новокуйбышевск площадь Ленина.
Фото pixabay.com
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