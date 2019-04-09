Волонтеры Победы в Самаре начинают набор добровольцев для участия в мероприятиях 9 мая

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Стартовал набор волонтеров для помощи в организации мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы 9 мая 2019 года. В этом году более 400 добровольцев станут соорганизаторами праздничных мероприятий в Самаре – парада Победы и шествия Бессмертного полка.«Волонтеры будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня Победы, а также сопровождать ветеранов на приёмы, концерты и встречи. Добровольцы будут выполнять обязанности своей функциональной группы, в которую они попадут в зависимости от своих личных качеств, навыков и предпочтений», – отмечает региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Самарской области Сергей Андриянов.Набор и обучение волонтеров проходит при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) в Самарской области.Напомним, 9 мая 2015 года добровольцы по всей стране впервые массово присоединились к организации Дня Победы. С тех пор участие волонтеров в мероприятиях 9 мая стало традиционным. Этот год не является исключением.Для того чтобы стать Волонтером Победы необходимо до 15 апреля 2019 года:1. Зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф;2. Выбрать в личном кабинете мероприятие «Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия «Бессмертный Полк» 2019;3. Пройти конкурсный отбор и собеседование;4. Пройти обучение по своей функциональной позиции;После заполнения анкеты с волонтером связываются координаторы выбранных направлений.