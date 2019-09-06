Волонтерам легче устраиваться на работу
6 сентября 2019 10:57
108
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, влияет ли опыт участия в волонтерских проектах на трудоустройство. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Благодаря таким событиям, как Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу, популярность волонтерского движения в России заметно возросла. 23% россиян в возрасте старше 18 лет имеют опыт участия в волонтерских проектах, в том числе 7% из них были волонтером один раз, 14% участвовали в подобных акциях несколько раз и 2% россиян занимаются волонтерством на постоянной основе.
Женщин с опытом участия в волонтерских проектах несколько больше, чем мужчин: 26 и 21% соответственно. Самыми активными волонтерами является молодежь в возрасте до 24 лет: 43% имеют опыт волонтерской деятельности. Чем старше респонденты, тем реже они участвуют в различных активностях в качестве добровольца: всего 17% среди граждан 35 лет и старше.
По данным Superjob, среди волонтеров стало больше тех, кто отмечает влияние опыта своей добровольческой деятельности на трудоустройство. Сегодня 38% опрошенных считают, что волонтерский опыт помогает им при трудоустройстве, 37% россиян говорят об обратном. В 2017 году лишь 24% были уверены в том, что волонтерский опыт может заинтересовать работодателя, 43% не отмечали его влияния на трудоустройство.
Важнейший этап при поиске работы — это описание опыта. А волонтерский опыт — отличная возможность показать будущему работодателю свою активность. Волонтерство в первую очередь подходит молодым специалистам, которые, презентуя себя, должны продемонстрировать рекрутеру свою энергию и энтузиазм.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 сентября 2019 14:30
До 2012 года автомобилисты проходили техосмотр в подразделениях ГИБДД. После эти функции передали станциям технического обслуживания, имеющим аккредитацию. Социум
0
6 сентября 2019 14:25
На Маяковском и Некрасовском спуске набережной также пройдут танцевальные и музыкальные мероприятия в рамках общественного проекта «Культурное сердце... Социум
19
6 сентября 2019 13:45
После предпремьерного показа спектакля добровольцам будут вручены сертификаты об обучении. Социум
76
Здравоохранение
6 сентября 2019 10:48
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
110
5 сентября 2019 20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
283
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
233
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14343
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14293
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14376
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
249
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
318
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
270
Образование
5 сентября 2019 20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
283
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
266
5 сентября 2019 15:42
По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Образование
309
Культура
6 сентября 2019 13:51
Он пройдет в Центре российской кинематографии «Художественный». Культура
58
6 сентября 2019 13:24
В рамках фестиваля на вечере выступят замечательные российские музыканты. Культура
90
5 сентября 2019 13:30
Праздник продлится три дня. Культура
284
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15050
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
58
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
58
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
97
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
265
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
511
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
365
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
337
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
564
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1505
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
465
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2230
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
424
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
705
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
515
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
646
Мероприятия