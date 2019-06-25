Вокруг стадиона «Самара Арена» создана безопасная среда
25 июня 2019 12:55
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Решение работает с модулями видеоаналитики. Благодаря этому сотрудники силовых ведомств имеют возможность по изображению с камер определять лица, находящиеся в розыске, а также проверять номера проезжающих и припаркованных автомобилей.
«На территории вокруг стадиона «Самара Арена» всегда многолюдно, а в дни матчей – особенно. Здесь находятся не только открытые спортивные площадки и зоны отдыха, но и дорожки и подъезды к нескольким парковкам и остановкам общественного транспорта», – рассказал генеральный директор АО «ВТС-9» Андрей Костенко.
Решение КРОК обеспечивает визуальный контроль за пешеходным и автомобильным потоками. Это позволяет создать для посетителей комфортную и безопасную среду. Система видеонаблюдения реализована с учетом местного климата. Все камеры предназначены для работы в сложных погодных условиях. За счет установленных коммутационных климатических шкафов они не замерзают при минусовой температуре, а летом по необходимости охлаждаются. При отключении электричества камеры продолжат автономно работать до одного часа.
Рядом со стадионом «Самара Арена» было построено новое здание УВД, которое обеспечивает безопасность и ситуационный контроль на главном спортивном объекте области. КРОК создал в нем ситуационный центр для наблюдения за состоянием объекта в режиме реального времени и оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций. Вся информация с камер отображается на видеостене, что дает возможность сотрудникам ведомства фиксировать тревожные ситуации.
«К стадионам и прилегающим к ним территориям предъявляются высокие требования по безопасности. Системы должны соответствовать десяткам нормативных документов. На счету КРОК уже значительное количество успешных проектов по оснащению многолюдных мест инженерными и ИТ-системами, и «Самара Арена» – не исключение. Благодаря специалистам ИТ-компании проект был качественно выполнен в срок. В этом году система отлично отработала на весенних матчах российской футбольной Премьер-лиги», – добавил генеральный директор АО «ВТС-9» Андрей Костенко.
Стадион построен специально к Чемпионату мира по футболу 2018. Вместимость составляет порядка 44 тысяч зрителей.
«Самара Арена» может принимать болельщиков круглый год: крыша полностью закрывает все зрительские сектора, а под трибунами и зимой будет работать система обогрева инфракрасными лучами. Такой же системой оснащён и натуральный газон стадиона, что позволит проводить матчи разного уровня в любую погоду.
Объект после мундиаля передали местному клубу «Крылья Советов». В ходе ЧМ-2018 стадион принял шесть матчей, в том числе четыре группового этапа, а также соревнования 1/8 и 1/4 финала.
pixabay.com
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