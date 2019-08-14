Военные ЦВО применили на спецучениях под Самарой новейший антидронный комплекс "Силок"

97

Центральный военный округ провёл под Самарой специальное учение войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением новейшего антидронного комплекса "Силок".Военнослужащие на Рощинском полигоне несколько раз отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту последних локальных конфликтов. Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления, телеметрии и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до четырех километров от своего пункта базирования. Практически действия начались с самого утра и продолжатся до вечера. Подразделениям РЭБ также предстоит выполнить ряд других задач в течение нескольких дней, с привлечением других единиц военной и специальной техники.Ранее со ссылкой Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщалось, что с с 12 по 31 августа с.г. в Вооруженных силах Российской Федерации проводится комплекс специальных учений по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения по применению беспилотной авиации и органов военной полиции."Данные учения являются подготовительным этапом и завершают комплекс мероприятий подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей видов обеспечения к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019", - говорилось в сообщении.Планами учений предусмотрены практические действия войск (сил) по отработке вопросов всестороннего обеспечения на территории шести субъектов Российской Федерации , территориально входящих в состав Центрального военного округа , на полигонах "Тоцкий", "Донгуз", (Оренбургская обл .), "Чебаркульский" (Челябинская обл .), "Юргинский" (Кемеровская обл .), "Алейский" (Алтайский край ), "Свердловский" (Свердловская обл .), "Рощинский" (Самарская обл .).Всего в специальных учениях примут участие около 5 тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в военном ведомстве, сообщает пресс-служба ЦВО.