Я нашел ошибку
Главные новости: 
Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений.
Сбербанк и МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
В Самаре зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий электропередачи.
Объекты, возведенные в охранной зоне инженерных коммуникаций, угрожают здоровью и жизни жителей Самары
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание, на котором обсуждались предложения городского округа Тольятти по подготовке и проведению года Тольятти.
В регионе ведется подготовка к проведению Года Тольятти
Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД.
Сотрудники Самарской полиции и Сбербанка примут участие в благотворительном спектакле в Самаре
В дальнейшем Сбербанк и МЧС России будут сотрудничать и обмениваться опытом в области изучения угроз в киберпространстве и противодействия им.
Между ГУ МЧС СО и Поволжским банком ПАО Сбербанк подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве
Теперь стоимость Гкал от Сызранской ТЭЦ будет составлять: 2 136 рублей - для населения и 1 780 рублей без НДС - для организаций.
Для потребителей тепла в Сызрани утвержден новый выгодный тариф
В Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом
В Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
сегодня  Пятница, 15 ноября, 15:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 64.21
0.01
EUR 70.68
0.01
Новости /  Общество /  Социум  

Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи

15 ноября 2019 13:59
84
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
Введение штрафов может вызвать негатив и отторжение.

Всероссийская перепись населения останется добровольной и власти не будут вводить никаких наказаний, как это сделано у других стран. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков, пишет ФедералПресс.
«На самом деле такая дискуссия у нас проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств, и в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму вводить не надо», – сказал он.

По его словам, данная норма может вызвать негатив и отторжение. Однако других эффективных способов и механизмов для их реализации нет.
Малков отметил, что администрирование карательной системы будут стоить дороже, чем результаты. Он добавил, что «перепись – сугубо добровольное дело», пишет РИА Новости.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 ноября 2019  14:59
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание, на котором обсуждались предложения городского округа Тольятти по подготовке и проведению года Тольятти.
В регионе ведется подготовка к проведению Года Тольятти
Виктор Кудряшов  провел рабочее совещание, на котором обсуждались предложения городского округа Тольятти по подготовке и проведению года Тольятти.  Социум
20
15 ноября 2019  14:32
В дальнейшем Сбербанк и МЧС России будут сотрудничать и обмениваться опытом в области изучения угроз в киберпространстве и противодействия им.
Между ГУ МЧС СО и Поволжским банком ПАО Сбербанк подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве
В дальнейшем Сбербанк и МЧС России будут сотрудничать и обмениваться опытом в области изучения угроз в киберпространстве и противодействия им.  Социум
70
15 ноября 2019  13:59
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
Введение штрафов может вызвать негатив и отторжение.  Социум
82
Весь список

Здравоохранение
15 ноября 2019  13:46
Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям
Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям
   В Волжской ЦРБ начал работать современнейший аппарат УЗИ, который позволяет легко провести процедуру – на дому пациента, в машине скорой медицинской... Здравоохранение
95
15 ноября 2019  13:25
Ученые нашли секрет долгожителей
Ученые нашли секрет долгожителей
У людей старше 110 лет имеется избыток иммунных клеток, называемых цитотоксическими.  Здравоохранение
95
15 ноября 2019  11:40
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Кинель-Черкасского района
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Кинель-Черкасского района
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
111
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14756
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14632
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14598
Весь список
Туризм
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
269
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
34
12 ноября 2019  13:39
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
415
Весь список
Образование
15 ноября 2019  13:39
Лучшие студенты Самарской области представят регион на премии Студент года – 2019
Лучшие студенты Самарской области представят регион на премии «Студент года – 2019»
Конкурс проходит с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону. Образование
83
14 ноября 2019  15:44
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве .  Образование
308
14 ноября 2019  15:08
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.   Образование
286
Весь список

Культура
15 ноября 2019  13:54
200 оживших полотен Виктора Васнецова и Ивана Шишкина: любимые зрителями выставки едут в Самару
200 оживших полотен Виктора Васнецова и Ивана Шишкина: любимые зрителями выставки едут в Самару
Посетителей выставки ожидают сразу два выставочных зала. Культура
93
15 ноября 2019  13:12
Историко-документальный проект Самарской областной научной библиотеки отметили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Историко-документальный проект Самарской областной научной библиотеки отметили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Библиотеку представляла врио директора СОУНБ. Культура
112
15 ноября 2019  12:58
Дни Эрмитажа пройдут в Самарской области в следующем году
Дни Эрмитажа пройдут в Самарской области в следующем году
Правительство Самарской области и руководство Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Культура
103
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15401
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
90
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
125
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
323
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
194
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
213
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
509
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
648
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
468
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
342
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
441
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1489
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2084
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1420
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1719
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1894
Весь список

Мероприятия
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные