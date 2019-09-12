Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-губернатору Хорошавину
12 сентября 2019 09:14
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Президиум Верховного суда РФ отменил все ранее принятые решения о продлении срока содержания под стражей бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину с предварительного следствия и до момента вынесения приговора. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-главы региона.
— Суд принял решение об отмене ареста, — заявил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что Хорошавин по-прежнему продолжит отбывать наказание в колонии на основании вступившего в силу приговора.
Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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