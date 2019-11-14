В учреждениях УФСИН России по Самарской области проведена Неделя межрелигиозного диалога

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Мероприятия, проводимые в рамках этой акции, направлены на разъяснения основ традиционных для России религиозных вероучений и духовно-нравственное воспитание сотрудников и осужденных. В их число вошли лекции, занятия по социально-правовым вопросам, семинары, богослужения, беседы с представителями духовенства.Основным мероприятием стала викторина по знанию традиционных для Российской Федерации религиозных вероучений среди осужденных. По ее итогам первое место заняла ИК-28, второе место ИК-16, третье – ИК-15.Кроме того, было уделено внимание духовно-нравственному воспитанию сотрудников УИС. Так, к примеру, в КП-1 организовали экскурсию в Соборную мечеть города Тольятти.Другое мероприятие – круглый стол с участием врио начальника УФСИН полковника внутренней службы Игоря Третьякова с представителями духовенства на тему «Взаимодействие УФСИН России по Самарской области с основными традиционными для России межрелигиозными объединениями. Проблемные вопросы и пути их решения».По итогам Недели межрелигиозного диалога ИК-15 заняла первое место, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области