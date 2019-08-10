В центре Самары вечером сегодня ограничат движение транспорта
10 августа 2019 13:12
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В связи с проведением легкоатлетического ночного забега «Огни Самары» с 18:00 до 24:00 10 августа будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара по следующим направлениям:
- улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;
- улица Вилоновская от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;
- Волжский проспект от улицы Вилоновская до улицы Маяковского.
На указанный период движение автобусов маршрутов 11, 61, 247 и 261 будет организовано по временной схеме.
Также по вышеуказанным улицам в период с 20:00 9 августа до 24:00 10 августа 2019 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.
Горожан просят пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением легкоатлетического забега, и заранее планировать маршрут следования.
Фото: pixabay.com
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