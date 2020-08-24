В самарские детсады детей примут только со справкой от врача

Дошкольные учреждения вернулись к штатному режиму работы.
С 24 августа в Самаре в штатном режиме открылись детские сады. Родителям необходимо помнить, что ребенок туда сможет попасть только в том случае, если у него есть справка об отсутствии карантина по месту жительства. Родители должны предоставить документ о том, что ребенок за последние три недели не контакировал с инфекционными больными.
Стоит отметить, что в дошкольных учреждениях будут прибегать и к другим мерам по сохранению здоровья воспитанником. В детских садах, как и в школах за каждой группой закрепляется помещение, для прогулок - свой участок, пишет ТРК Терра
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