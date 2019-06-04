Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 4 июня, 14:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/06:
USD 65.55
0.17
EUR 73.22
0.38
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В правительстве Самарской области обсудили меры по борьбе с пожарами в лесах и охраняемых территориях

4 июня 2019 13:42
76
В правительстве Самарской области обсудили меры по борьбе с пожарами в лесах и охраняемых территориях
В регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, одной из тем которого стала пожарная обстановка на территории региона, а также меры, которые позволят не допустить возгораний в лесных зонах.

На территории Самарской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. Пожарную и санитарную безопасность в лесах в ежедневном режиме контролируют сотрудники регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с МВД и МЧС. Внимание уделяется дачным массивам, оздоровительным лагерям, местам массового отдыха, расположенным рядом с лесами. Под особым контролем у специалистов находятся территории, на которых действует высокий, четвертый класс пожарной опасности. На данный момент он сохраняется в Самаре, Сызрани, Волжском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах.

Как сообщил глава регионального МЧС Олег Бойко, за прошлую неделю зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 0,62 га и 37 пожаров в результате неконтролируемого пала сухой травы площадью более 0,6 га. В их числе – инцидент, который произошел 30 мая в Тольятти: местный житель, проезжая на велосипеде, заметил, как молодой человек поджег сухую траву и ветки на территории между 10 и 11 лесными кварталами. Мужчина попытался остановить поджигателя, но тот напал на очевидца, нанес ему телесные повреждения и скрылся. Тем не менее, велосипедист успел сфотографировать поджигателя и оперативно вызвать экстренные службы.

Благодаря его действиям пожар удалось предотвратить, а по сделанному фото полиция смогла отыскать злоумышленника. Им оказался 22-х летний житель Тольятти. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим лесным поджогам.
Для того, чтобы не допустить повторения ситуации, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с надзорными органами проводят рейды на территории лесных массивов и особо охраняемых зон. В минувшие выходные в ходе рейда специалисты проинспектировали пляж и прибрежную полосу реки Сок в районе села Малая Царевщина Красноярского района.

По словам участника рейда, главного лесничего Красноярского лесничества Вячеслава Бажуткина, чаще всего отдыхающие совершают нарушения, связанные с установкой мангалов: их размещают под кронами деревьев и на подсохшей траве. Кроме того, люди пренебрегают минерализованной полосой, которой должно быть оборудовано место для жарки шашлыков. За каждое из этих нарушений в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф: для граждан — 4000-5000 рублей, для должностных лиц от 20000 до 40000 рублей. Юрлицам грозит штраф от 300000 до 500000 рублей.
Во время рейда было выявлено несколько нарушителей, с которыми провели профилактические беседы. Как выяснилось, отдыхающие прекрасно осведомлены об особом режиме, знают правила поведения в лесных зонах, однако считают возможным их не соблюдать. На оперативном совещании Дмитрий Азаров отметил, что к людям, которые неоднократно и осознанно нарушают установленные нормы безопасности, должны применяться жесткие меры. Губернатор поставил задачу в течение двух недель с учетом юридической и правовой стороны рассмотреть возможность ужесточения наказания за неосторожное обращение с огнем в особо охраняемых зонах и лесном фонде. Кроме административного наказания, это может быть возмещение затрат на тушение пожаров и даже уголовная ответственность.

«Два-три человека накажем по делу, другим будет неповадно. Когда мы покажем, какая может быть максимальная ответственность, люди десять раз подумают, стоит ли нарушать, - подчеркнул Глава региона. - В отличие от многих других регионов у нас главная причина возгораний - это неконтролируемый пал травы. Мы должны не принимать эту информацию к сведению, а активно действовать».

Также на оперативном совещании обсудили вопрос, связанный с утилизацией отработанных горюче-смазочных материалов. Напомним, что после ситуации с незаконным сбросом мазута в Волгу в районе НФС-1 в Самаре Глава региона поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову проверить на наличие лицензии организации, которые занимаются отработкой и утилизацией горючесмазочным материалов.

Александр Ларионов доложил, что злоумышленник, сбросивший мазут в канализацию в районе НФС-1, не имел лицензии. Также министр отметил, что в регионе выявлено всего четыре организации, которые имеют документы на отработку и утилизацией горючесмазочным материалов. При этом в интернете немало объявлений от фирм, которые готовы предоставить такие услуги. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил Александру Ларионову провести масштабную проверку фирм, которые дают подобные объявления через интернет, а также проверить, каким образом утилизируют горюче-смазочные материалы ремонтные предприятия и автосервисы:
«Совместно с правоохранительными органами детально проработайте этот вопрос. По вашим данным, в Самарской области всего четыре организации занимаются утилизацией, но это неправдоподобно, учитывая, сколько образуется отработанных горюче-смазочных материалов, – подчеркнул Глава региона. – Проинспектируйте автосервисы и уточните, как утилизируется масло при замене, проверьте это не только в отчётах, а смотрите на реальную ситуацию. Начните с крупных автопредприятий, посмотрите, как этот вопрос выстроен у них».

Доклад о результатах проверки Губернатор поручил представить через месяц, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 июня 2019  14:11
К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%.
Стартовал опрос общественного мнения об организации дорожных работ
К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской... Социум
49
4 июня 2019  13:42
В правительстве Самарской области обсудили меры по борьбе с пожарами в лесах и охраняемых территориях
В правительстве Самарской области обсудили меры по борьбе с пожарами в лесах и охраняемых территориях
В регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Социум
73
4 июня 2019  13:11
Молодых самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение Национальной молодежной премии Будущее России»
Молодых самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее России»
Заявки принимаются до 21 июля. Социум
95
Весь список

Здравоохранение
4 июня 2019  10:40
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Это яблочный сок. Здравоохранение
128
3 июня 2019  18:28
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Шентале открылась детская «Бережливая поликлиника»
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.   Здравоохранение
312
3 июня 2019  17:34
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.
На Тольяттинской набережной прошло экспресс-тестирование на ВИЧ
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.   Здравоохранение
309
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13802
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13892
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14103
Весь список
Туризм
31 мая 2019  12:16
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
226
28 мая 2019  15:06
Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
 Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие.  Туризм
87
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
267
Весь список
Образование
3 июня 2019  09:20
ЕГЭ по русскому языку сдадут сегодня 660 тысяч выпускников Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.
ЕГЭ по русскому языку сдадут сегодня 660 тысяч выпускников
Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. Образование
195
31 мая 2019  23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.
Назван топ-5 самых перспективных профессий
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.   Образование
479
31 мая 2019  15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.
Архитекторы Самарского Политеха победили в номинации GRAPHISOFT
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.   Образование
356
Весь список

Культура
4 июня 2019  14:40
Этим летом мастерская Ольги Бакановой представляет две коллекции костюмной куклы: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал».
В Детской Картинной Галерее открывается выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
Этим летом мастерская Ольги Бакановой представляет две коллекции костюмной куклы: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал».  Культура
0
4 июня 2019  14:32
Грушинский фестиваль – один из самых известных брендов Самарской области. Здесь собираются тысячи любителей бардовской песни из России и других стран мира.
В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Грушинского фестиваля
Грушинский фестиваль – один из самых известных брендов Самарской области. Здесь собираются тысячи любителей бардовской песни из России и других стран мира.... Культура
22
4 июня 2019  12:12
В самарском парке Гагарина состоится большой концерт с иллюзион-шоу
В самарском парке Гагарина состоится большой концерт с иллюзион-шоу
Приглашают детей с разными физическими возможностями. Культура
552
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14601
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14199
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
852
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1338
Весь список


Видео
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
307
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
231
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
385
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
680
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
917
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15471
Весь список

Фоторепортажи
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
535
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
485
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
618
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
530
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
964
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
903
Весь список

Мероприятия
В Детской Картинной Галерее открывается выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
В самарском парке Гагарина состоится большой концерт с иллюзион-шоу
Участников ВолгаФест-2019 в Самаре приглашают на мастер-классы по современному искусству и второй жизни вещей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные