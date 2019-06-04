В правительстве Самарской области обсудили меры по борьбе с пожарами в лесах и охраняемых территориях

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Губернатор Самарской областипровел оперативное совещание, одной из тем которого стала пожарная обстановка на территории региона, а также меры, которые позволят не допустить возгораний в лесных зонах.На территории Самарской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. Пожарную и санитарную безопасность в лесах в ежедневном режиме контролируют сотрудники регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с МВД и МЧС. Внимание уделяется дачным массивам, оздоровительным лагерям, местам массового отдыха, расположенным рядом с лесами. Под особым контролем у специалистов находятся территории, на которых действует высокий, четвертый класс пожарной опасности. На данный момент он сохраняется в Самаре, Сызрани, Волжском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах.Как сообщил глава регионального МЧС, за прошлую неделю зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 0,62 га и 37 пожаров в результате неконтролируемого пала сухой травы площадью более 0,6 га. В их числе – инцидент, который произошел 30 мая в Тольятти: местный житель, проезжая на велосипеде, заметил, как молодой человек поджег сухую траву и ветки на территории между 10 и 11 лесными кварталами. Мужчина попытался остановить поджигателя, но тот напал на очевидца, нанес ему телесные повреждения и скрылся. Тем не менее, велосипедист успел сфотографировать поджигателя и оперативно вызвать экстренные службы.Благодаря его действиям пожар удалось предотвратить, а по сделанному фото полиция смогла отыскать злоумышленника. Им оказался 22-х летний житель Тольятти. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим лесным поджогам.Для того, чтобы не допустить повторения ситуации, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с надзорными органами проводят рейды на территории лесных массивов и особо охраняемых зон. В минувшие выходные в ходе рейда специалисты проинспектировали пляж и прибрежную полосу реки Сок в районе села Малая Царевщина Красноярского района.По словам участника рейда, главного лесничего Красноярского лесничества, чаще всего отдыхающие совершают нарушения, связанные с установкой мангалов: их размещают под кронами деревьев и на подсохшей траве. Кроме того, люди пренебрегают минерализованной полосой, которой должно быть оборудовано место для жарки шашлыков. За каждое из этих нарушений в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф: для граждан — 4000-5000 рублей, для должностных лиц от 20000 до 40000 рублей. Юрлицам грозит штраф от 300000 до 500000 рублей.Во время рейда было выявлено несколько нарушителей, с которыми провели профилактические беседы. Как выяснилось, отдыхающие прекрасно осведомлены об особом режиме, знают правила поведения в лесных зонах, однако считают возможным их не соблюдать. На оперативном совещании Дмитрий Азаров отметил, что к людям, которые неоднократно и осознанно нарушают установленные нормы безопасности, должны применяться жесткие меры. Губернатор поставил задачу в течение двух недель с учетом юридической и правовой стороны рассмотреть возможность ужесточения наказания за неосторожное обращение с огнем в особо охраняемых зонах и лесном фонде. Кроме административного наказания, это может быть возмещение затрат на тушение пожаров и даже уголовная ответственность.«Два-три человека накажем по делу, другим будет неповадно. Когда мы покажем, какая может быть максимальная ответственность, люди десять раз подумают, стоит ли нарушать, - подчеркнул Глава региона. - В отличие от многих других регионов у нас главная причина возгораний - это неконтролируемый пал травы. Мы должны не принимать эту информацию к сведению, а активно действовать».Также на оперативном совещании обсудили вопрос, связанный с утилизацией отработанных горюче-смазочных материалов. Напомним, что после ситуации с незаконным сбросом мазута в Волгу в районе НФС-1 в Самаре Глава региона поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользованияпроверить на наличие лицензии организации, которые занимаются отработкой и утилизацией горючесмазочным материалов.Александр Ларионов доложил, что злоумышленник, сбросивший мазут в канализацию в районе НФС-1, не имел лицензии. Также министр отметил, что в регионе выявлено всего четыре организации, которые имеют документы на отработку и утилизацией горючесмазочным материалов. При этом в интернете немало объявлений от фирм, которые готовы предоставить такие услуги. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил Александру Ларионову провести масштабную проверку фирм, которые дают подобные объявления через интернет, а также проверить, каким образом утилизируют горюче-смазочные материалы ремонтные предприятия и автосервисы:«Совместно с правоохранительными органами детально проработайте этот вопрос. По вашим данным, в Самарской области всего четыре организации занимаются утилизацией, но это неправдоподобно, учитывая, сколько образуется отработанных горюче-смазочных материалов, – подчеркнул Глава региона. – Проинспектируйте автосервисы и уточните, как утилизируется масло при замене, проверьте это не только в отчётах, а смотрите на реальную ситуацию. Начните с крупных автопредприятий, посмотрите, как этот вопрос выстроен у них».Доклад о результатах проверки Губернатор поручил представить через месяц, сообщает пресс-служба облправительства.