В поселке Управленческий в Самаре открыли мемориальную доску кадровому работнику авиапрома Павлу Маркину

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Сегодня, 12 июля, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, старейшему кадровому работнику авиационной промышленности, заслуженному машиностроителю РСФСР, директору опытного завода при ОКБ Н.Д. Кузнецова (в настоящее время – ОП «Управленческий» ПАО «Кузнецов») Павлу Михайловичу Маркину.Мемориальная доска П.М. Маркину установлена в поселке Управленческий на доме, где проживал директор Куйбышевского моторостроительного завода при ОКБ генерального конструктора Н.Д. Кузнецова.В торжественном открытии приняли участие ветераны и сотрудники ПАО «Кузнецов», руководитель Управления аэрокосмического и ОПК, производства машин и оборудования и коммуникационных связей Минпромторга Самарской области Валерий Голяшев, глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов.Глава Красноглинского района акцентировал внимание на заслугах Павла Маркина:«Сегодня Павлу Михайловичу исполнилось бы 95 лет. Для жителей поселка Управленческий это важное событие, ведь плодами трудов Павла Михайловича мы пользуемся до сих пор».Директор опытного производства ПАО «Кузнецов» Олег Капинус отметил:«В 1961 году Павел Михайлович Маркин был назначен директором опытного завода. Павел Михайлович руководил производственным процессом, воплощением в жизнь разработок Николая Дмитриевича Кузнецова и коллектива ОКБ и отладил производственный цикл, который до сих пор используется в опытном производстве ОП «Управленческий». Безусловно, что-то меняется, внедряется новое оборудование, но опыт, накопленный при Павле Михайловиче, не теряет своей ценности».Ветеран ПАО «Кузнецов», кавалер двух орденов Трудовой Славы, бывший слесарь-фрезеровщик цеха №4 Иван Иванович Комаров:«С Павлом Михайловичем я познакомился в 1953 году, когда я работал в цехе №4 фрезеровщиком, а он - старшим мастером. Он проявил себя очень деятельным работником и хорошим организатором. В самых критических ситуациях Павел Михайлович не давал волю эмоциям, всегда находил подход к людям, был требовательным, но умел слушать и убеждать. Вскоре он стал замначальника цеха, потом — начальником, затем его способности были оценены по заслугам и Маркин стал директором завода. Таким я его и помню, таким он и был – настоящим тружеником. Павел Михайлович внес огромный вклад в строительство Управленческого: строил жилье, больницы, школы, дом культуры и стадион. Он принимал активнейшее участие во всей нашей жизни».