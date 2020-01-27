В полуфинале конкурса «Лидеры России» Самарскую область представит 41 человек

163

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров является наставником победителей конкурса «Лидеры России» второго сезона.По результатам заявочной кампании 2019 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место среди регионов Российской Федерации.Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по количеству поданных заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018 и 2019 году. И это один из лучших результатов в стране.По итогам дистанционного этапа ПФО находится на втором месте по количеству участников, приглашенных в региональные полуфиналы (335 чел.). Самарская область стабильно удерживает позиции по количеству полуфиналистов конкурса «Лидеры России», в этом сезоне (уже третьем по счету) 41 человек приглашены для участия в полуфинале, который будет проходить в Нижнем Новгороде.Департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области активно участвует в развитии флагманского проекта, организовывая мероприятия с лидерами и для лидеров.В губернии создан и развивается Клуб лидеров Самарской области. Финалисты конкурса участвуют в работе региональных совещательных органов и рабочих групп, приглашаются в качестве экспертов на стратегические сессии. Полуфиналисты второго сезона стали наставниками участников Молодежного кадрового резерва Самарской области.На 2020 год цели не менее масштабны.На прошедшем в Москве Гайдаровском форуме Губернатором Дмитрием Азаровым была представлена концепция кадровой стратегии региона и приоритетные задачи на 2020 год.Никакие стратегии и задачи не достижимы без лидеров. По словам Губернатора Самарской области Азарова Д.И., «нам капитаны, лидеры, подготовленные управленцы, нужны в каждой отрасли». При такой поддержке лидеры получат возможность сделать еще больше на благо Самарской земли.В субботу, 25 января, в День студента, департаментом была организована встреча приглашенных для участия в полуфинале в Нижнем Новгороде с финалистами и полуфиналистами конкурса прошлых сезонов. Среди них представители образовательных организаций, государственного и муниципального управления, коммерческих организаций и предприятий. Лидеры Самарской области встретились, чтобы обменяться опытом, поделиться планами и перспективами, чтобы в будущем стать единой командой в реализации стратегии лидерства региона.