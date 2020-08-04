В парке Гагарина в Самаре бывшая картинг-трасса станет прогулочной зоной

Вместо картинг-трассы в парке Гагарина появится прогулочная зона.
Об этом 3 августа, на встрече с жителями заявил замруководителя департамента городского хозяйства администрации Самары Александр Андриянов.
По его словам, на освобождённой территории, где раньше располагался картинг, вдоль Московского шоссе не будет аттракционов. Он уточнил, что на этом месте планируется обустроить прогулочную пешеходную зону, соединить новые асфальтовые дорожки с уже существующими, а также посадить деревья. Старые покрышки уберут, установят вазоны, в округе засеют новую траву. В следующем году жителей города привлекут к обсуждению плана благоустройства этого места.
- Мы учли и замечания жителей, касающиеся строительства в парке новой площадки для картинга. Так, в пятницу остановили работы из-за того, что асфальт уложили вплотную к деревьям. Теперь эти нарушения подрядчики исправляют, - сказал Александр Андриянов.
Жителям показали проект новой трассы. Из-за неё парк лишится двух деревьев, но вместо них посадят десять новых. Также обещали дать экспертную оценку уровню шума от заездов картинга: не помешает ли трасса спокойствию жителей близлежащих домов.
Напомним, прошлую трассу пришлось закрыть по предписанию энергетиков из-за того, что она располагалась в охранной зоне ЛЭП, сообщает портал СОВА.
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