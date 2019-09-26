В общественных приемных Партии «Единая Россия» 27 сентября пройдет "Единый день приема дольщиков"

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Рабочая группа Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков совместно с Ассоциацией юристов России 27 сентября проведет третий Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства, права которых нарушены.Юристы будут консультировать граждан в общественных приемных «Единой России» в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском крае, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, Томской, Нижегородской областях.«С последнего Единого дня приема дольщиков, который прошел 31 мая, в силу вступил целый ряд поправок в законодательство о долевом строительстве. У людей накопилось достаточно много вопросов, связанных с новыми механизмами. Рабочая группа в постоянном режиме ведет консультации граждан, в том числе, проводя встречи с инициативными группами и отвечая на телефонные обращения, разъясняя их права и юридические тонкости долевого строительства. Мы надеемся, что опыт взаимодействия в рамках таких консультация с членами Ассоциации юристов России, представителями местных органов исполнительной власти позволит помочь людям в оперативном режиме», - отметил руководитель Рабочей группы, депутат Государственной Думы Александр Якубовский.Напомним, ранее Единый день юридической помощи для участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены, прошел 22 марта и 31 мая в 16-ти и 22-ух регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях и других регионах.