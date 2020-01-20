В мэрии Самары состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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17 января в Администрации Самары состоялось первое в этом году заседание городского организационного комитета по подготовке к юбилею Великой Победы. Участники оргкомитета обсудили праздничные мероприятия, которые будут проходить в городе в День Победы и в течение всего юбилейного года.Особое внимание будет уделено праздничному оформлению и благоустройству областной столицы.Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, также будут приведены в порядок и украшены в первую очередь. На основных автомагистралях города появятся баннеры и медиафасады, посвященные 75-летию Победы.На остановочных павильонах будут размещены информационные стенды о героях и событиях, происходивших в 1941-1945 годах. Общественные пространства города, в том числе те, на которых будут проходить массовые мероприятия, тоже украсят перед значимой датой. Кроме того, появятся фотозоны с арт-объектами в виде звезд. Озеленение и флористическое украшение города в этом году будет значительно увеличено, декоративных растений и цветов высадят на 30% больше чем обычно, появятся топиарные фигуры.К юбилею Победы запланирован ремонт всех городских мемориальных комплексов. Работа начата в 2019 году, полностью отремонтирован мемориальный комплекс «Аллея Трудовой Славы», приведены в порядок мемориальные объекты в городских парках.Глава города поручила оказать особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе организовать необходимую адресную помощь: «Все вопросы, касающиеся ветеранов Великой Отечественной войны должны быть на особом контроле. Прошу глав районов дойти до каждого и оказать содействие в ремонте жилья или других вопросах, которые волнуют наших ветеранов», - подчеркнула Елена Лапушкина.В настоящее время в Самаре проживает около 8,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, все они получат подарки ко Дню Победы от Главы города.В 2020 году в честь Юбилея Победы в Самаре состоится более 400 праздничных мероприятий: военно-патриотические акции, концерты, вокальные и танцевальные фестивали, открытые кинопоказы, битвы хоров, марафоны и велопробеги. В День Победы 9 мая пройдёт военный парад, показ военной техники, традиционные акции «Бессмертный полк» и «Вальс Победы», праздничный концерт и салют.? сообщает горадминистрация