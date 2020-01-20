В мэрии Самары состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
20 января 2020 09:32
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17 января в Администрации Самары состоялось первое в этом году заседание городского организационного комитета по подготовке к юбилею Великой Победы. Участники оргкомитета обсудили праздничные мероприятия, которые будут проходить в городе в День Победы и в течение всего юбилейного года.
Особое внимание будет уделено праздничному оформлению и благоустройству областной столицы.
Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, также будут приведены в порядок и украшены в первую очередь. На основных автомагистралях города появятся баннеры и медиафасады, посвященные 75-летию Победы.
На остановочных павильонах будут размещены информационные стенды о героях и событиях, происходивших в 1941-1945 годах. Общественные пространства города, в том числе те, на которых будут проходить массовые мероприятия, тоже украсят перед значимой датой. Кроме того, появятся фотозоны с арт-объектами в виде звезд. Озеленение и флористическое украшение города в этом году будет значительно увеличено, декоративных растений и цветов высадят на 30% больше чем обычно, появятся топиарные фигуры.
К юбилею Победы запланирован ремонт всех городских мемориальных комплексов. Работа начата в 2019 году, полностью отремонтирован мемориальный комплекс «Аллея Трудовой Славы», приведены в порядок мемориальные объекты в городских парках.
Глава города поручила оказать особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе организовать необходимую адресную помощь: «Все вопросы, касающиеся ветеранов Великой Отечественной войны должны быть на особом контроле. Прошу глав районов дойти до каждого и оказать содействие в ремонте жилья или других вопросах, которые волнуют наших ветеранов», - подчеркнула Елена Лапушкина.
В настоящее время в Самаре проживает около 8,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, все они получат подарки ко Дню Победы от Главы города.
В 2020 году в честь Юбилея Победы в Самаре состоится более 400 праздничных мероприятий: военно-патриотические акции, концерты, вокальные и танцевальные фестивали, открытые кинопоказы, битвы хоров, марафоны и велопробеги. В День Победы 9 мая пройдёт военный парад, показ военной техники, традиционные акции «Бессмертный полк» и «Вальс Победы», праздничный концерт и салют.? сообщает горадминистрация
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Комментарии
Социум
20 января 2020 13:01
При этом большинство опрошенных не считают труд в праздничные дни эффективным. Социум
37
20 января 2020 12:48
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта. Социум
52
20 января 2020 12:01
Такая возможность прорабатывается. Социум
88
Здравоохранение
19 января 2020 16:34
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности,... Здравоохранение
322
16 января 2020 12:54
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
241
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
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