В консорциум научно-образовательного центра Самарской области «Инженерия будущего (EngineFuture)» вошли вузы Ульяновска и Пензы

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5 февраля 2020 года в Правительстве Самарской области состоялось совещание по вопросу деятельности регионального научно-образовательного центра «Инженерия будущего (EngineFuture)» под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова. Организатором мероприятия выступил Институт регионального развития (управляющая компания НОЦ «Инженерия будущего»).В рамках совещания было подписано соглашение о присоединении к консорциуму научно-образовательного центра «Инженерия будущего» Пензенского государственного университета, Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского государственного университета.Таким образом, самарский НОЦ «Инженерия будущего (EngineFuture)» расширил свое межрегиональное сотрудничество и стал еще на шаг ближе к выполнению задачи, поставленной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, – выйти на федеральный уровень и получить статус НОЦ мирового уровня. Сейчас в России всего пять таких структур, а к 2024 году должно быть 15. В 2020 году проект НОЦ будет защищаться в Москве.Глава региона в Послании к жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы особо отметил этот проект: «НОЦ – проект на десятилетия». Обращаясь к представителям научных и образовательных учреждений, он подчеркнул: «Рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего Научно-образовательного центра, созданного в 2019 году».Сегодня самарский научно-образовательный центр «Инженерия будущего (EngineFuture)» активно наращивает партнерство среди вузов России и зарубежья, а также среди индустриальных партнеров.Лариса Рябихина, врио вице-губернатора Пензенской области: «Нам на сегодняшний день очень важна сбалансированность – сбалансированность подготовки кадров, которые бы соответствовали развитию местного рынка труда, межуниверситетское общение, передача опыта друг другу. Здесь важно объединение ресурсов соседних регионов».Ольга Михеева, советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития»: «Сегодня очень важный день у нашего научно-образовательного центра «Инженерия будущего (EngineFuture)». В сентябре прошлого года мы подписали соглашение о включении в консорциум Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого – тогда мы впервые вышли за пределы региона, ощутив эту потребность. Но, конечно, Санкт-Петербург далеко, а сквозная история должна учитывать не только компетенции, но и географию. Сегодня мы говорим о расширении НОЦа в рамках Приволжского федерального округа. В наш НОЦ вступили регионы, которые уже давно – исторически и экономически – связаны с Самарской областью».Алексей Наместников, проректор по научной работе Ульяновского государственного технического университета: «Наибольший успех всегда у тех проектов, которые формируются совместными усилиями. Самарский НОЦ включает в себя не только Самарскую область как регион, он работает на межрегиональном и международном уровнях. Включение новых партнеров – огромный плюс для всех участников консорциума».В рамках совещания состоялась видеоконференция с руководителем проектного офиса по сопровождению научно-образовательных центров при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрием Санатовым. 24 января он принимал участие в проектной сессии самарского НОЦ и еще тогда отметил глубину и подготовленность региона к грядущему конкурсу на получение статуса НОЦ мирового уровня. Сегодня он еще раз подчеркнул, что Самарская область предпринимает верные шаги в части развития научно-образовательного центра: «У Самарской области и прилегающих регионов действительно сильные компетенции по инженерным наукам. Это признанный факт, известный в стране. И совершенно логично включение в консорциум НОЦ «Инженерия будущего» партнеров из Ульяновска и Пензы».