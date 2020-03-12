В ходе «Мобильного розыска» в Самарской области взыскали свыше 216 тысяч рублей

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В регионе прошла очередная волна «мобильных» рейдов. В очередной раз судебные приставы окончили 93 исполнительных производства на сумму почти 205 тысяч рублей.Судебные приставы-исполнители вышли в поисках должников на парковки офисных, торговых и культурно-развлекательных центров, парковки авто и железнодорожных вокзалов региона. С помощью специального приложения «Мобильный розыск» работники Службы оперативно получают информацию о наличии исполнительных производств в отношении автовладельца, а также об общей сумме его задолженности по регистрационному номеру транспортного средства.Всего в рамках акции в регионе было проверено 739 автомобилей, в результате чего судебными приставами-исполнителями окончено 93 исполнительных производства на общую сумму почти 205 тысяч рублей, а также частично взыскано свыше 11 тысяч рублей.Водителям, которых на месте застать не удалось, судебные приставы оставили на лобовом стекле памятки, информирующие о проведении акции и необходимости оплаты задолженности. Таким образом, еще 581 гражданин, вернувшись к своему транспортному средству, узнал о наличии задолженности и о возможности проверки себя на официальном сайте Управления.Также в ходе «Мобильного розыска» судебные приставы-исполнители проинформировали должников о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить долг с помощью онлайн-ресурсов без комиссии.