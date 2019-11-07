В городах-миллионниках жители менее дружелюбны, чем в целом по России

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к соседям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных. Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше. Самым доброжелательным городом остается Грозный — с 8,3 балла. А самым недружелюбным стал Якутск — с 6,4 балла.В Самаре местные жители оценили отношения с соседями на 7,1 балла.Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.Разница между максимальной и минимальной оценками по городам также уменьшилась: 1,9 балла в этом году против 2,3 в предыдущем. Разрыв сократился за счет того, что у города – лидера рейтинга оценка значительно снизилась.