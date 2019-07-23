В день работников торговли жителей Самарской области пригласят на гастрономический фестиваль

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27 июля 2019 года с 11:00 до 22:00 в Самаре на пешеходной части улицы Куйбышева пройдет гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов – 2019».Праздник откроет яркое костюмированное представление с участием исторических персонажей – самарских купцов ХIХ века, которые под звуки духового оркестра проследуют по главной торговой улице Самары от площади Революции (бывшей Алексеевской) до улицы Льва Толстого.На улице Куйбышева развернется ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей, которая продлится до 18:00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.Гостей фестиваля ждут ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.Для всех, кто интересуется историей Самары, организаторы подготовили театрализованные экскурсии и исторические квесты. Гости фестиваля смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.С 13:00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом не закончится. С 18:00 до 22:00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.0+