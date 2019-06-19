В день начала Великой Отечественной войны в Самарской области пройдет акция «Горсть Памяти»

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22 июня в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Наш регион примет участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», которая проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеВ это день во всех субъектах Российской Федерации в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры («солдатские кисеты»), которые в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».Забор земли пройдет в муниципалитетах Самарской области, а также на Мемориале воинского захоронения «Аллея Славы» муниципального кладбища «Городское», затем «солдатские кисеты» после торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на пл. Славы будут переданы командованию 2-й гвардейской общевойсковой армии для отправки в историко-мемориальном комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.Программа мероприятия:10.00 –Вахта памяти, забор земли с места воинского захоронения, возложение цветов. (Мемориал воинского захоронения «Аллея Славы» муниципального кладбища «Городское»).12.00 – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы г.о. Самара, Вахта памяти, работа площадки с выставкой артефактов времен Великой Отечественной войны и мобильным пунктом по приему заявлений граждан для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.