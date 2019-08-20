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Новости /  Общество /  Социум  

В день Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора и установить рекорд России

20 августа 2019 12:13
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В день Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора и установить рекорд России
Приглашаем принять участие в мероприятии!

22 августа жители и гости Самары смогут получить от добровольцев Самарского Дома молодежи ленты триколора в честь Дня Государственного флага и принять участие в массовом флешмобе.

Праздник негласно призван символом единения всего народа, силы национального духа и веры в светлое будущее страны. В программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, войдет раздача лент жителям города. Волонтеры раздадут ленты триколора в 7 точках города (с подробным расписанием можно ознакомиться в Приложении). Всего для жителей и гостей города подготовили 14500 лент.

Массовый флешмоб «Самый длинный флаг» пройдет на 2-ой очереди набережной р. Волга с 18:00 до 20:15. Это даст возможность участникам акции помочь в установлении рекорда России. В ходе акции добровольцы, активная молодежь города, жители и гости региона, почетные гости и представители муниципальных образований смогут принять участие в растягивании флага России. Длина флага составит 1 км, а ширина 4,5 метра.

Организатором мероприятия является Департамент по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области при участии Самарского Дома молодежи.

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