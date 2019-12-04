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Новости /  Общество /  Социум  

В декабре 2019 года изменился график «рабочих суббот» в налоговых инспекциях региона

4 декабря 2019 11:27
109
Спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать временные затраты поможет электронный сервис.

УФНС России по Самарской области напоминает жителям региона и представителям бизнеса-сообщества об изменении графика «рабочих суббот» в налоговых инспекциях в декабре 2019 года.

В связи с проведением технологических работ прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, т. е. 7 и 21 декабря.

Между тем спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать временные затраты поможет электронный сервис на сайте ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Записаться в режиме онлайн можно с компьютера или мобильного устройства, выбрав время и дату посещения в ближайшие две недели. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной налоговой инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи. В случае опоздания более чем на 10 минут налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.
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