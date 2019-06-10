В Управлении самарских приставов пройдет «горячая» линия по противодействию коррупции

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13 июня 2019 года с 10:00 до 11:00 в Управлении ФССП России по Самарской области будет работать «горячая» телефонная линия по профилактике преступлений среди работников Управления.В рамках проведения мероприятия граждане смогут задать интересующие вопросы начальнику отдела противодействия коррупции Анне Сергеевне Котовой по телефону 8 (846) 266-61-02.Также жители региона всегда могут сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры.Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.