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В Управлении самарских приставов пройдет «горячая» линия по противодействию коррупции

10 июня 2019 09:26
112
В Управлении самарских приставов пройдет горячая линия по противодействию коррупции
Информация о неправомерных действиях будет тщательно проверена.

13 июня 2019 года с 10:00 до 11:00 в Управлении ФССП России по Самарской области будет работать «горячая» телефонная линия по профилактике преступлений среди работников Управления.
В рамках проведения мероприятия граждане смогут задать интересующие вопросы начальнику отдела противодействия коррупции Анне Сергеевне Котовой по телефону 8 (846) 266-61-02.
Также жители региона всегда могут сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры.
Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.
Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.
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