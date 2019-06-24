В Тольятти сотрудники спецподразделений завершили учебный курс в центре подготовки личного состава Росгвардии
24 июня 2019 10:24
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В центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся торжественный выпуск сотрудников, назначенных для дальнейшего прохождения службы в отрядах мобильных особого назначения. Порядка 80 бойцов ОМОН завершили курс обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки. Впервые среди выпускников не только представители регионов, входящих в состав ПФО, но и их коллеги из Уральского округа Росгвардии.
В центре сотрудники ОМОН провели два месяца. За это время они изучили обширную программу, включающую в себя несколько циклов, в том числе огневую подготовку, специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины. Своими знаниями с курсантами активно делились офицеры отдела боевой подготовки управления округа, сотрудники ОМОН и СОБР, имеющие огромный опыт участия в различных специальных операциях.
В центре подготовки личного состава молодые сотрудники спецподразделений прошли медицинское обследование, социально-психологическое исследование, аттестационную комиссию. По итогам каждого учебного месяца курсанты сдавали контрольно-проверочные зачеты. Завершая обучение, бойцы успешно выдержали экзамены – как теоретические, так и практические на тактико-специальном полигоне.
«Останавливаться на достигнутом нельзя: каждый час, каждый день вы должны продолжать совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень, чтобы быть готовыми эффективно выполнять любые, самые сложные задачи, которые перед вами будут поставлены», - напутствовал курсантов заместитель начальника Управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии полковник Андрей Тарасов.
В торжественной обстановке молодым сотрудникам ОМОН вручили свидетельства о прохождении первоначальной подготовки, после чего они убыли к местам постоянной дислокации своих подразделений.
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