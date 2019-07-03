В Тольятти снесли незаконно построенный мини-магазин

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С целью вернуть себе незаконно занятые квадратные метры из чужого владения администрация обратилась в суд. Служители закона иск удовлетворили и обязали организацию убрать строение и привести землю в состояние, пригодное для дальнейшего использования.Постановление о возбуждении исполнительного производства должником было получено, однако в добровольный срок решение суда — не исполнено.Судебным приставом-исполнителем в отношении компании было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, который не был оплачен должником в срок и был списан со счетов организации.Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства в ресурсоснабжающие организации были направлены требования о прекращении подачи в магазин воды и электричества. После отключения водоснабжения и электроэнергии был произведен принудительный снос самовольно возведенного строения.Земельный участок в 184 кв. м. был освобожден и приведен в пригодное для дальнейшего использование состояние. Понесенные же в ходе работ по демонтажу расходы будут взысканы с организации.