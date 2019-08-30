В Тольятти прошли учебные сборы снайперов Росгвардии

127

На базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии России состоялся учебно - методический сбор со снайперами СОБР, ОМОН территориальных управлений регионов Поволжья. Руководил занятиями офицер отдела боевой подготовки округа подполковник Андрей Прозоров.Организаторы мероприятия разработали специальную программу, тщательным образом изучив не только отечественный опыт, но и проанализировав наработки иностранных специальных подразделений. В течение 10 дней участники сборов должны были отработать навыки действий в различных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в своей служебно-боевой деятельности.«Не каждый хороший стрелок – это снайпер, и далеко не каждый снайпер – это отличный стрелок. На то, будет ли поражена цель, влияет множество факторов. Прежде чем сделать, возможно, единственный выстрел, снайпер должен найти хорошую позицию, скрытно выдвинуться на нее, замаскироваться, дождаться подходящего момента. Именно этим составляющим снайперского искусства в рамках сборов уделялось особое внимание» - отметил подполковник Андрей Прозоров.Лучшим по итогам сборов стал представитель Башкортостана, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.