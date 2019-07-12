В Тольятти пройдет командный квест «Прошагай город»
12 июля 2019 10:40
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14 июля в Тольятти пройдет туристический командный квест «Прошагай город». Он проводится в преддверии форума-совещания по развитию моногородов Российской Федерации, который состоится 15 июля в Автограде (https://www.samregion.ru/press_center/anonses/v-tolyatti-projdet-forum-po-razvitiyu-monogorodov-rf/).
Этот проект реализуется Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и компанией Google. Он направлен на создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российские моногорода.
В рамках мероприятия участники нанесут на google-карты новые туристические объекты города, а также дополнят уже существующие фотографиями и отзывами.
Начало в 12.00 по адресу: Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8, библиотека Культурного Центра «Автоград», 4 этаж, зал «Библ».
Квест пройдет по трем маршрутам:
- «Тольятти – город масштабных проектов» (сквер 32 квартала – здание кинотеатра «Сатурн» - Поволжский Православный институт – ул.Юбилейная – КЦ «Автоград»);
- «Город помнит, Тольятти гордится» (Парк Победы - Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне – Дворец спорта «Волгарь»);
- «КЦ «Автоград» - территория притяжения» (Дворец бракосочетания – памятник Петру и Февронии – ФанниПарк).
Завершится квест презентациями лидеров команд о пройденных маршрутах, количестве нанесенных объектов и размещенных фотографиях и описаниях.
Ожидается, что мероприятие сможет повысить туристическую привлекательность города у российских и зарубежных туристов.
Как отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, моногорода региона успешно используют меры поддержки Фонда. «Это не только финансирование инвестпроектов, но и нефинансовая поддержка, к примеру, проект «Прошагай город». Сегодня к проекту присоединились почти 70 городов. На форуме мы подведем итоги квеста в Тольятти и расскажем главам технологию его проведения», - пояснила она.
Ирина Макиева добавила, что на форум, организованный Минэкономразвития России, приглашены все 317 моногородов. Впервые идею проведения таких ежегодных мероприятий с моногородами предложил Игорь Шувалов. «Это уникальная возможность для муниципалитетов напрямую взаимодействовать с федеральными министерствами. На повестке у нас новая госпрограмма, думаю, по итогам обсуждений в Тольятти мы вместе с минэком сможем максимально приблизить итоговый документ к запросам городов», - сказала она.
Самарская область сотрудничает с МОНОГОРОДА.РФ с 2016 года. Тольятти стал одним из первых получателей займа под 0% - подписаны соглашения по 2 проектам «ЗЕТТА» и «Флоркон» о выдаче средств. В совокупности по итогам реализации проектов будет создано почти 140 рабочих мест.
Фото: pixabay.com
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