В Тольятти открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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В Тольятти состоялось торжественное открытие Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Церемония открытия прошла в муниципальном бюджетном учреждении «Школа № 62», на базе которой и оборудован данный Центр. В открытии приняли участие представители Госавтоинспекции города, департамента образования администрации г.о. Тольятти, руководители и педагогический состав школы и муниципального учреждения дополнительного образования «Планета», представители родительской общественности.После официальной части заместитель начальника ГИБДД подполковник полиции Андрей Капунов, главный специалист департамента образования городской администрации Екатерина Пашина и директор муниципального учреждения ДО «Планета» Елена Вдовина торжественно разрезали символическую красную ленту и вручили удостоверения членам Детского пресс-центра тольяттинских отрядов ЮИД. Теперь девять ребят присоединятся к своим сверстникам из Самары, помогающим сотрудникам ГИБДД не только проводить профилактическую работу среди детей и подростков, но и готовить репортажи, писать статьи, рассказывать другим ребятам о правилах безопасности на дороге доступным и понятным для них языком.Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открыт для обучения детей не только теоретическим, но и практическим знаниям и навыкам безопасного поведения на дорогах. Он оборудован инновационными тренировочными модулями, необходимыми для наглядного моделирования различных дорожных ситуаций и обучения правилам безопасного поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным, сообщает облМВД.Главный специалист департамента образования Екатерина Пашина поблагодарила организаторов и отметила, что благодаря Центру, используя новые формы подачи материала, обучение безопасному поведению на дороге будет проводиться для учащихся всех школ нашего города. «Безопасность на дорогах – это, пожалуй, та тема, которая объединяет всех нас, педагогов, родителей, сотрудников Госавтоинспекции. Самое главное, ради чего мы работаем, - это безопасность каждого ребенка, и мы должны сделать все, чтобы сохранить детские жизни».